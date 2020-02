A moins de cinq mois des JO-2020 de Tokyo, la Française Charline Picon, championne olympique en titre de planche à voile (RS:X), est devenue vice-championne du monde en Australie, à Sorrento, samedi.

Charline Picon (35 ans) a pris la deuxième place de la "medal race" samedi, s'adjugeant l'argent pour un point devant l'Israélienne Noy Drihan. La médaille d'or est revenue à la Néerlandaise Lilian de Geus, déjà en or en 2018 et en bronze en 2019. Un an après son titre olympique dans la baie de Rio, Charline Picon est devenue maman, puis a repris la compétition au printemps 2018.

Elle a qualifié la France pour les JO-2020 dans sa catégorie, grâce à sa médaille d'argent aux Mondiaux-2018 à Aarhus (Danemark), obtenant très rapidement son billet pour les JO-2020.

Au Japon cet été (24 juillet-9 août), elle tentera de conserver son titre, ce que seul Nicolas Hénard a réussi à faire pour la voile française, en Tornado à Séoul-1988 et Barcelone-1992.

Chez les garçons, si le bateau est qualifié pour Tokyo grâce à la 3e place de Louis Girard aux Mondiaux-2018, le sésame olympique n'est pas encore pourvu.

Thomas Goyard a marqué des points en s'emparant de la médaille de bronze, derrière les Néerlandais Kiran Badloe, sacré champion du monde, et Dorian van Rijsselberghe, double champion olympique en titre et en argent en Australie samedi.

Pierre Le Coq, champion du monde 2015 et médaillé de bronze aux JO-2016, a terminé 6e. Enfin, Louis Girard a pris la 8e place.