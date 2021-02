Le début de la Coupe de l'America qui opposera Team New Zealand au défi italien Luna Rossa dans la baie d'Auckland a été reporté d'au moins quatre jours, et pourrait l'être davantage, en raison du reconfinement ordonné dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande après la découverte de nouveaux cas de Covid-19. Les quatre premières régates de cette prestigieuse compétition qui se jouera au meilleur des 13 manches auraient dû se tenir les 6 et 7 mars. Mais "elles n'auront pas lieu avant mercredi 10 mars au plus tôt", a annoncé la présidente d'America's Cup Events Tina Symmans. Cette date était initialement celle à laquelle les manches 5 et 6 devaient se tenir.