Offshore Team Germany et Mirpuri Foundation Racing Team sont les vainqueurs respectifs de l'IMOCA et du VO65 de la première édition de The Ocean Race Europe, après une dernière journée passionnante de course côtière à Gênes ce dimanche. Des conditions sans vent à l'heure de départ prévue de 12h ont forcé le comité de course à reporter jusqu'à ce qu'une nouvelle brise arrive et que la course commence enfin vers 13h40. La course s'est déroulée dans 7 à 10 nœuds de vent de sud-est.

Le départ du VO65 fut mouvementé avec Sailing Team Poland et The Austrian Ocean Race Project devant virer de bord après avoir été forcés de passer à l'extérieur du bateau comité à l'extrémité de la ligne de départ. AkzoNobel Ocean Racing, Ambersail-2 et Team Childhood I ont dû repartir après avoir été appelés plus tôt par le comité de course. Restant à l'écart de tout ce qui se déroulait autour d'eux, les leaders de la classe VO65 Mirpuri Ocean Racing Team ont quitté la ligne sans entraves et pour virer clairement en tête.

Voile Jour de relâche pour les équipages de The Ocean Race Europe avant la grande finale à Gênes HIER À 16:24

Les Portugais ont connu quelques moments de nervosité jusqu'à l'arrivée où ils ont commis une erreur de conduite de voile inhabituelle en hissant le spi A4. Attaqués par le Sailing Poland, ils ont finalement conservé leur premier avantage pour remporter la victoire de la course côtière et sceller leur victoire au classement général de l'Ocean Race Europe.

''Je pense que nous aimons rendre les choses difficiles pour nous-mêmes. On a perdu le cerf-volant au premier treuil, et j'ai pensé qu'on allait finir par se faire doubler par deux bateaux. Mais nous avons réussi à le remettre dans les airs. Nous n'aurions pas pu terminer sur une meilleure note. C'était le meilleur moyen pour nous de nous assurer de remporter l'épreuve au général, donc nous sommes ravis’’, a déclaré Richomme (Mirpuri Foundation Racing Team) à bord immédiatement après l'arrivée.

''The Ocean Race Europe est un excellent concept. Je pense qu'il devrait être avoir lieu chaque année et que cela devrait durer un mois autour de l'Europe. C'est le meilleur format que nous puissions avoir pour la course. Je pense qu'avoir une course qui relie les pays d'Europe a tellement de sens'' a ensuite poursuivi le navigateur français. La deuxième place de la course côtière du Sailing Team Poland a suffi à les hisser à la deuxième place du classement général, à égalité de points avec l'équipe néerlandaise AkzoNobel Ocean Racing, désormais troisième.

L'OFFSHORE TEAM GERMANY A LA PHOTO FINISH

Pendant ce temps, la bataille pour la première place du classement général de la classe IMOCA s'est jouée lors d'une quasi-photo-finish pour la deuxième place de la course côtière entre l'Offshore Team Germany et LinkedOut. Leader pendant les 2/3 de la course côtière, l’Offshore Team Germany est tombé en deuxième position derrière 11th Hour Racing Team après un virement de bord mal exécuté autour de la deuxième marque du parcours.

Et à l'approche de l'arrivée, le bateau allemand était menacé par l'avancée rapide de LinkedOut, une équipe qu'ils devaient battre pour éviter d'être relégué à la troisième place du classement général. Mais l’équipage allemand s'est accroché pour remporter la course et la victoire globale par la plus petite des marges. ‘’Je suis super content. J'ai préparé cette équipe pendant quatre ou cinq ans et je suis tellement heureux que nous ayons réussi à faire si bien. Nous avons appris des tas de choses sur le bateau, sur le profil de la course, comment gérer le système de veille à bord, les communications. C'est bien plus qu'une simple victoire, nous ramenons beaucoup de leçons à la maison avec nous’’, a déclaré Stanjek à quai après la course.

La victoire du 11th Hour Racing Team ce samedi lui a permis de se hisser à la deuxième place du classement général de la classe IMOCA, un point devant l'équipage français sur LinkedOut qui a chuté à la troisième place du classement général.

THE OCEAN RACE EUROPE – CLASSEMENT FINAL

IMOCA

1. Offshore Team Germany -- 16 points

2. 11th Hour Racing Team -- 15 points

3. LinkedOut -- 14 points

4. CORUM L' Epargne -- 7 points

5. Bureau Vallée -- 5 points

VO65

1. Mirpuri Foundation Racing Team -- 21 points

2. Sailing Poland -- 17 points

3. AkzoNobel Ocean Racing -- 17 points

4. Team Childhood I -- 12 points

5. The Austrian Ocean Race Project -- 10 points

6. Viva México -- 9 points

7. AmberSail-2 -- 9 points

RESULTATS DE LA COURSE COTIERE DE GENES

IMOCA

1. 11th Hour Racing Team -- 3 points

2. Offshore Team Germany – 2 points

3. LinkedOut -- 1 point

4. CORUM L' Epargne

5. Bureau Vallée

VO65

1. Mirpuri Foundation Racing Team -- 3points

2. Sailing Poland -- 2 points

3. Viva México -- 1 point

4. AkzoNobel Ocean Racing

5. Team Childhood I

6. AmberSail-2

7. The Austrian Ocean Race Project

Voile Mirpuri Foundation et Offshore Team Germany remportent la troisième étape de The Ocean Race Europe HIER À 22:23