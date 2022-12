La Volvo Ocean Race est morte, vive The Ocean Race ! A partir du 15 janvier 2023, la course autour du monde fait son grand retour, cinq ans après sa dernière édition, marquée par un duel haletant entre le Dongfeng Race Team de Charles Caudrelier et l'équipe MAPFRE de Xabi Fernández. Format, étapes, équipages, différence entre les classes, palmarès : voici tout ce qu'il faut savoir pour mieux comprendre l'un des rendez-vous incontournables de la voile.

The Ocean Race, c'est quoi ?

The Ocean Race est une course à voile en équipage autour du monde et par étapes. La première édition a eu lieu en 1973-1974, la dernière en 2017-2018. Depuis 1988, l'événement se tient tous les trois ans.

Pour cette cuvée 2022-2023, les marins s'affronteront dans deux catégories : la classe VO65 et pour la première fois sur des IMOCA. Les deux sont capables d'atteindre des vitesses phénoménales et peuvent parcourir 600 milles nautiques ou plus en 24 heures. Actuellement, cinq équipes sont engagées en IMOCA, six dans la classe VO65.

The Ocean Race est l'une des courses les plus prestigieuses par équipes en voile, aux côtés des Jeux Olympiques et de la Coupe de l'America. Le vainqueur est l'équipe qui termine le tracé dans le délai le plus court.

La dernière édition, en 2017-2018, a été la plus serrée de l'histoire avec la victoire du Dongfeng Race Team de Charles Caudrelier. L'équipage du Tricolore a terminé en tête avec 16 petites minutes d'avance, après 126 jours de course et 11 étapes.

Quel est le parcours de The Ocean Race 2023 ?

L'Ocean Race 2022-23 fera escale dans neuf villes sur une période de six mois. Le grand départ sera donné à Alicante, en Espagne, le 15 janvier 2023. La course se terminera à Gênes, en Italie.

1re étape : Alicante (Espagne) – Cap-Vert, départ le 15 janvier, 1 900 milles nautiques à parcourir

2e étape : Cap-Vert – Le Cap (Afrique du Sud), départ le 23 janvier, 4 600 milles nautiques à parcourir

3e étape : Le Cap (Afrique du Sud) – Itajai (Brésil), départ le 26 février, 12 750 milles nautiques à parcourir

4e étape : Itajai (Brésil) – Newport, Rhode Island (États-Unis), départ le 23 avril, 5 500 milles nautiques à parcourir

5e étape : Newport (Etats-Unis) – Aarhus (Danemark), départ le 21 mai, 3 500 milles nautiques à parcourir

6e étape : Aarhus (Danemark) – La Haye (Pays-Bas), départ le 8 juin, 800 milles nautiques à parcourir

7e étape : La Haye (Pays-Bas) – Gênes (Italie), départ le 15 juin, 2 200 milles nautiques à parcourir

Comment regarder The Ocean Race 2023 en streaming ?

The Ocean Race 2023 sera à suivre en exclusivité sur Eurosport. Les meilleurs moments de chaque étape, les coulisses et les plus belles images seront à retrouver sur l'ensemble des plateformes Eurosport.

Comment suivre les bateaux de The Ocean Race 2023 ?

L'avancée des différents équipages sera à suivre en direct via l'outil de tracking de la course sur le site de The Ocean Race

Quelles sont les équipes engagées sur The Ocean Race 2023 ?

Les équipages de la classe IMOCA

11th Hour Racing Team (skipper : Charlie Enright)

GUYOT environnement – Team Europe (skippers : Benjamin Dutreux et Robert Stanjek)

Team Malizia (skipper : Boris Herrmann)

Biotherm Racing (skipper : Paul Meilhat)

Holcim - PRB (skipper : Kévin Escoffier)

Les équipages de la classe VO65

Ocean Racing GMBH

Team Poland

Team Jajo

Team Baltic

Mirpuri Foundation Racing Team

Team Mexico

Quelle est la différence entre la classe IMOCA et la classe VO65 ?

L'IMOCA 60 offre plus de possibilités de personnalisation que les VO65, identiques en tout point. La concurrence est donc extrêmement homogène. Avec l'IMOCA 60, les concepteurs peuvent expérimenter des formes de coque et de voile dans des paramètres définis. Cependant, les mâts, les bômes et le gréement sont identiques sur tous les bateaux.

L'IMOCA est couru par des équipages mixtes de quatre ou cinq marins, tandis que le VO65 est couru par des équipages mixtes d'au moins sept marins.

