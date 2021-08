Voile

Tokyo 2020 - Lecointre : "on ne sait pas, on ne saura jamais"

JEUX OLYMPIQUES - Les voileuses Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont remporté pour la France la médaille de bronze ce mercredi après un imbroglio et une réclamation porté contre les britanniques. Les françaises s'expliquent et sont toutefois très heureuse du métal de leurs médailles.

