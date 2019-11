La course, partie le 27 octobre du Havre, a été remportée tôt vendredi matin, toutes catégories confondues, par le duo Gilles Lamiré et Antoine Carpentier, à bord du Multi50 Groupe GCA - Mille et un sourires.

"Ça s'est passé comme dans un livre, un beau livre d'aventure, un beau livre illustré", a déclaré à son arrivée Gilles Lamiré, accueilli par un feu d'artifice, une caïpirinha et des fruits.

Au pointage de 09H00 GMT, dans la catégorie des Imoca, ces bateaux de 18 mètres sous le feu des projecteurs de cette 14e édition de la TJV, le tandem Dalin/Eliès fonçait à 18 noeuds vers la pointe de Recife, à 680 milles nautiques de la baie de tous les Saints.

Leur arrivée pourrait intervenir dès dimanche matin, selon les organisateurs de la course qui se tient tous les deux ans.

Derrière, le duo Clarisse Crémer/Armel le Cleac'h (Banque Populaire) reste à bonne distance, à 229,7 milles nautiques des leaders, progressant à 14 noeuds.

Kevin Escoffier et Nicolas Lunven (PRB) se trouvent eux en troisième position, à 237,2 milles nautiques des premiers marins.

Le tandem de favoris composé de Jérémie Beyou et Christopher Pratt (Charal) semble enfin sortir du Pot-au-Noir, cette zone de vents capricieux tant redoutée des marins et qui leur a fait perdre plus de 350 milles nautiques. Au pointage de 09H00 GMT, ils étaient en 6e position, à 291,7 nm des premiers.

La Class40 est toujours emmenée par le tandem Ian Lipinski et Adrien Hardy (Crédit Mutuel) qui a battu le record de vitesse sur 24H00 pendant la traversée. Il se trouve à 1.283,4 nm de la ligne d'arrivée.

Classement vendredi à 09H00 GMT:

. Multi50 (multicoque de 50 pieds/15 m) - 3 engagés

1. Gilles Lamiré/Antoine Carpentier (Groupe GCA - Mille et un sourires), arrivés vendredi à 05H49 heure française (01H49 heure locale).

2. Thibaut Vauchel-Camus/Frédéric Duthil (Solidaires En Peloton ARSEP) à 75,5 nm de l'arrivée

3. Sébastien Rogues/Matthieu Souben (Primonial) à 435,4 nm

. Imoca (monocoque de 60 pieds/18 m) - 29 engagés

1. Charlie Dalin/Yann Eliès (Apivia) à 680 nm de l'arrivée

2. Clarisse Crémer/Armel le Cleac'h (Banque Populaire) à 229,7 nm du premier

3. Kevin Escoffier/Nicolas Lunven (PRB) à 237,2 nm

4. Charlie Enright/Pascal Bidegorry (11th Hour Racing) à 260,5 nm

5. Sébastien Simon/Vincent Riou (Arkea-Paprec) à 288,6 nm

6. Jérémie Beyou/Christopher Pratt (Charal) à 291,7 nm.

7. Thomas Ruyant/Antoine Koch (Advens for Cybersecurity) à 299,1 nm

8. Sam Davies/Paul Meilhat (Initiatives-Coeur) à 326,3 nm

9. Fabrice Amedeo/Eric Péron (Newrest-Arts & Fenêtres) à 342,8 nm

10. Nicolas Troussel/Jean Le Cam (Corum L'Epargne) à 356,8 nm

...

. Class40 (monocoque de 40 pieds/12 m) - 27 engagés

1. Ian Lipinski/Adrien Hardy (Crédit Mutuel) à 1.283,4 nm de l'arrivée

2. Sam Goodchild/Fabien Delahaye (Leyton) à 74,2 nm du premier

3. Aymeric Chappellier/Pierre Leboucher (Aina Enfance et Avenir) à 90,3