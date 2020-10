Les organisateurs l'ont annoncé jeudi. Le départ du 9e Vendée Globe, tour du monde à la voile en solitaire sans escale et sans assistance, aura lieu comme prévu le 8 novembre à 13h02 mais sans public, et le village des Sables-d'Olonne, où sont stationnés les 33 monocoques, fermera ses portes jeudi à minuit. En 2016, le coup d'envoi de la 8e édition avait attiré plus de 300.000 personnes.