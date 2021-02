Armel Tripon (L'Occitane en Provence) a franchi lundi la ligne d'arrivée du Vendée Globe aux Sables-d'Olonne après 84 jours, 17 heures, 7 minutes et 50 secondes en mer, un temps le plaçant à la 11e place. Pour sa première participation à la course autour du monde en solitaire, le skipper de 45 ans, cité comme outsider au départ de la course, a dû revoir ses ambitions après seulement trois jours de course.