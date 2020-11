"Kevin Escoffier évoluait en 3e position du Vendée Globe en ce 22e jour de course lorsqu’il a déclenché sa balise de détresse", a indiqué l'oragnisation de la course, lundi. Il progressait tribord amure derrière un front dans un flux de sud ouest soutenu. A 14h46 (heure française), il a pu envoyer un message à son équipe à terre, expliquant qu’il avait de l’eau dans le bateau. Les secours (MRCC Cape Town) se mettent en place en lien avec l’équipe à terre de PRB, Jacques Caraës et l’équipe de la direction de course du Vendée Globe.