Décidément, rien ne lui a été épargné. Déjà contraint de faire demi-tour quelques heures après le départ des Sables d'Olonne le 8 novembre dernier, en raison d'une fissure en haut du mât de son vaisseau avant de repartir deux jours plus tard, Fabrice Amedeo a essuyé un nouveau coup dur. "Le deuxième ordinateur du bord ne fonctionne plus. Fabrice navigue pour le moment sans information météo et juste avec son GPS. Le premier ordinateur du bord était déjà hors service depuis le premier front au large du cap Finisterre", indique son équipe dans un communiqué.