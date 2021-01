Au large du Brésil, les bateaux en tête du Vendée Globe se tiennent dans un mouchoir de poche. Yannick Bestaven sur Maître Coq IV a repris cette nuit la tête devant Charlie Dalin (Apivia). Six milles seulement, c'est-à-dire un peu plus de 10 kilomètres, séparent les deux concurrents, qui font la course en tête depuis près d'un mois.