C'est une course autour du monde incroyablement serrée. Charlie Dalin tente de reprendre la place de leader et talonne de près le skipper en tête Yannick Bestaven, à 35,4 milles nautiques (65,6 km), selon le pointage de samedi à 04H00 GMT (5h en France). En 3e position, Thomas Ruyant suit l'homme de tête à 145,1 milles nautiques (269 km). Le Nordiste a voulu accrocher une dépression et sa soute à voile a été inondée dans la nuit de mercredi à jeudi.