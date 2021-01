Charlie Dalin (Apivia) n'a plus que 74 km à parcourir pour franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Toutefois, les skippers Boris Herrmann et Yannick Bestaven pourraient remporter le tour du monde car six heures seront décomptées à l'arrivée à Herrmann et dix heures et quinze minutes à Bestaven pour compenser le fait qu'ils se sont déroutés durant le naufrage de Kévin Escoffier.