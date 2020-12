Charlie Dalin, qui tient les rênes du Vendée Globe depuis deux semaines, poursuit sa route lundi dans le terrible océan Indien, vers la pointe sud de l'Australie, et croisera en chemin une nouvelle tempête. Le marin normand (Apivia) entame sans flancher sa troisième semaine à la tête de la course autour du monde en solitaire pour sa première participation. Au coeur de vagues impressionnantes, Charlie Dalin a néanmoins apprécié cette journée de lundi, moins dantesque que les précédentes.

"Je suis en avant du front, la houle commence à faiblir en taille, il fait presque beau. Franchement, c'est plutôt une belle journée pour moi", a-t-il souligné, joint lundi midi par l'organisation lors de leur émission quotidienne. Mais le skipper de 36 ans sait que cela ne va pas durer, alors que se profile devant lui une nouvelle tempête, qui s'annonce particulièrement costaude. "Je fais un peu la course avec le front. Lui n'a pas à dormir, à manger, à manoeuvrer, il avance inexorablement. Je fais le maximum pour le surfer le plus possible. Malheureusement, il y a une dépression qui va se former dessus et qui va nous poser souci dans deux jours. Ce sera une des plus grosses tempêtes qu'on va devoir affronter dans ces mers du sud", a prévenu Dalin.