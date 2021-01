Charlie Dalin a franchi à son tour le mythique Cap Horn, dans la nuit de samedi à dimanche à 5h39 (heure française), et continue de réduire son retard sur le leader du Vendée Globe, Yannick Bestaven, dimanche à la mi-journée. En coupant plus près du continent sud-américain que son concurrent, le skipper d'Apivia a grappillé plus de 40 milles (64 km) sur Bestaven (Maître Coq IV), qui ne compte plus que 103,5 milles nautiques (près de 192 km) d'avance, au classement de 12h.