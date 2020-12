Yannick Bestaven (Maître Coq) mène toujours le Vendée Globe, mais à l'approche du Cap Horn, l'écart se réduit avec ses poursuivants Charlie Dalin (Apivia) et Thomas Ruyant (LinkedOut), repassé mercredi midi pour moins d'un mille à la 3e place devant Damien Seguin. Au classement publié à la mi-journée, le Rochelais, qui a piqué sud mardi et longe désormais la zone d'exclusion antarctique, a vu son avance réduite à 117,4 milles (217,3 km) sur Charlie Dalin et 160,6 nm (297,4 km) sur Thomas Ruyant, au coude-à-coude avec Damien Seguin (Apicil), qui ont tous trois choisi une route plus au nord.