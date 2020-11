Charlie Dalin emmène toujours la flotte du Vendée Globe dans la longue et lente descente de l'Atlantique, avec dans son sillage Thomas Ruyant et Jean Le Cam, selon le pointage de mercredi en début de matinée.

Dalin (Apivia) poursuit son duel acharné avec Ruyant (LinkedOut) en tête de course. Les deux skippers rivalisent à bord de bateaux de toute dernière génération capables de "voler", suivi par Jean Le Cam (Yes we Cam), à bord, lui, d'un bateau ancienne génération sans foils, ces appendices qui permettent aux coques de décoller au-dessus de l'eau.