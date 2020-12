"J'ai été pris dans une vague, le bateau au lieu de ressortir s'est replié à 90. L'eau est rentrée dans le bateau, c'est monté très, très vite. (...) J'ai réussi à prendre une balise et à récupérer un radeau ." Tombé à l'eau, il gonfle son radeau et attend que la mer se calme un peu pour un transbordement dans le bateau de Jean Le Cam, venu à son secours.

"C'est pour ça qu'il a comparé ça à la pêche au maquereau", plaisante le président. "Plutôt de la pêche au thon", rit le marin. "Tu passes du doute complet et de la crainte (...) au grand bonheur quand Kevin monte à bord. Du doute au résultat. (...) J'imagine que pour vous ça doit faire un peu comme ça aussi", a témoigné Jean Le Cam. "Je reste humble, on n'a pas ces moments où on risque sa vie et où on sauve directement la vie d'un autre", a commenté le président, se disant un grand admirateur de Le Cam.