Yannick Bestaven mène toujours le Vendée Globe selon le dernier pointage de 18h, mais voit ses concurrents Charlie Dalin et Thomas Ruyant revenir légèrement sur lui, au grand large de la Nouvelle-Zélande avant le point Némo. Dans l'océan Pacifique, le Rochelais a encore 73,4 milles d'avance sur Charlie Dalin et 154,4 sur Thomas Ruyant, deux précédents leaders de la course en solitaire et sans escale.