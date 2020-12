Le bateau de Sébastien Simon a subi un choc vers 9h, alors qu'il naviguait en quatrième position du Vendée Globe, à 436 milles nautiques (700 km) du leader Charlie Dalin (Apivia). Son équipe a alors révélé que " le foil (un grand appendice latéral qui permet au voilier de filer très vite au-dessus de l'eau) tribord était endommagé. La cale basse (point d'appui bas du foil, jonction entre le foil et le bateau) et le puits de foil (c'est dans ce puits que le foil traverse le bateau) ne sont plus solidaires du bateau ".

Simon avait passé le cap de Bonne-Espérance cinq heures avant l'incident. Mercredi soir, " pour se mettre à l'abri et gérer les dégâts sur le foil ", et compte tenu des conditions de navigation " très musclées à venir (plus de 30-35 noeuds de vent, 5 mètres de creux), Sébastien a décidé de faire route au nord pour s'éloigner du plus fort du vent et de la mer ", a précisé son équipe dans un communiqué.

"Il s'agit pour cette nuit de pouvoir sécuriser au maximum le bateau (...) L'objectif est de solliciter le moins possible Arkéa Parpec en limitant sa vitesse de progression et les contraintes associées pendant le passage du front ce soir et d'échapper au gros de la dépression cette nuit", a encore expliqué son équipe. "Demain (jeudi, ndlr), dans une zone où le 60 pieds sera moins malmené par les vagues et le vent fort, Sébastien pourra alors étudier plus sereinement les possibilités de réparation et mettre en place les différents scenarii à l'étude avec son équipe à terre", a-t-elle encore indiqué. Le marin de 30 ans, qui participe à son premier tour du monde en solitaire, faisait partie des quatre skippers déroutés lundi soir pour aller porter secours à Kevin Escoffier, naufragé après que son bateau se fut plié en deux et finalement secouru par Jean Le Cam (Yes We Cam!).