Jérémie Beyou (Charal) est arrivé samedi matin aux Sables d'Olonne (côte française de l'Atlantique). Il termine 13e du Vendée Globe. "Le bateau a franchi la ligne d'arrivée à 9h, 15 min et 58 secondes, entouré de nombreux semi-rigides, soit 89 jours 18h et 55 min de course et 80 jours 16 heures et 05 min depuis son second départ des Sables d'Olonne. L'écart avec le vainqueur Yannick Bestaven est de 9 jours 15h et 11 min ", a annoncé l'organisation de la course.

Romain Attanasio (PURE-Best Western Hotels & Resort) est attendu dans la soirée (entre 17 et 21h). Le chenal n'est accessible qu'entre 8h50 et 14h10, puis entre 21h50 et 2h50. Derrière, sont annoncés Arnaud Boissières (La Mie Câline-Artisans Artipôle, 15e), Alan Roura (La Fabrique, 16e), Kojiro Shiraishi (DMG MORI - Global One, 17e), Stéphane Le Diraison (Time For Oceans, 18e) et un peu plus loin Pip Hare (Medallia, 19e) et Didac Costa (One Planet One Ocean, 20e). Contrainte à l'abandon début janvier, Isabelle Joschke a, elle, quitté le port de Salvador de Bahia au Brésil pour rallier les Sables d'Olonne aux côtés de Sam Davies, elle aussi hors course.