Son bateau s'est brisé en deux le 30 novembre dans les 40es Rugissants. Une trentaine de personnes dont le préfet de La Réunion, Jacques Billant, et plusieurs enfants sont venus applaudir le skipper, vêtu d'une tenue de la marine nationale, à son arrivée à la base navale. "Physiquement tout va bien. Dans la tête, on va dire, je n'ai pas de regret sur ma course, j'étais à la place que je méritais, je pense", a-t-il expliqué au media en ligne Imaz press. "Je voulais arriver avec un bateau en bon état dans le sud et jusqu'à très très peu de l'entrée dans l'océan indien c'était le cas (...) ça reste une casse brutale".