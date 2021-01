Les poursuivants de Charlie Dalin (Apivia) ont repris du terrain sur le leader du Vendée Globe selon le classement de jeudi en fin de journée, à un peu plus de 2.000 milles nautiques de l'arrivée. L'Allemand Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), 2e et en position de devenir le premier skipper non Français à remporter la course autour du monde, a grignoté à 18h une douzaine de milles nautiques depuis le classement de jeudi midi pour se positionner à 65,1 nm (120,5 km) de Dalin.