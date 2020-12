Deux jours après le sauvetage de Kevin Escoffier, dont le bateau s'est brisé en deux, les concurrents du Vendée Globe sont encore fortement marqués par le terrible accident de leur compère. "On a tous été très, très touchés, on a passé une sale nuit. J'ai pleuré de joie hier matin (mardi) à l'annonce de la bonne nouvelle, toutes mes émotions étaient mélangées", a confié Clarisse Crémer (Banque Populaire X), lors d'une vacation avec le PC course.