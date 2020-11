Leader depuis dimanche du Vendée Globe, Alex Thomson (Hugo Boss) est menacé par le Français Thomas Ruyant (LinkedOut) jeudi à la mi-journée. Le Gallois, le premier à avoir doublé l'équateur mercredi après 9 jours et 23 heures de course, est suivi de près par Thomas Ruyant, deuxième à 7,8 nm (soit 14,38 km). Charlie Dalin (Apivia), n'est plus très loin non plus du leader. Il pointe troisième, à 36,1 nm (66 km). Les trois marins naviguent désormais dans l'hémisphère sud,comme un tiers de la flotte.