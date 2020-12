Sébastien Simon (Arkéa Paprec) est contraint d'abandonner pour son premier Vendée Globe. Le bateau de dernière génération, capable de "voler", avait été endommagé au niveau du foil tribord (l'un des deux grands appendices latéraux permettant de filer à vive allure), du puits du foil et une voie d'eau était apparue. Le marin de 30 ans, quatrième de la course en début de semaine, se déroutait pour trouver une zone plus calme et tenter de réparer mais son équipe a annoncé vendredi dans un communiqué que "les réparations sont impossibles à réaliser seul".

"Elles nécessiteraient énormément de temps et des conditions très clémentes et ne peuvent garantir un niveau de sécurité suffisant avant d'entamer le tour de l'Antarctique", poursuit l'équipe. Il aurait fallu "sacrifier mon foil, le découper", déclare Simon, dans le communiqué de son équipe. "C'est une pièce hyper massive de 300 kilos. Puis il aurait ensuite fallu réparer la coque par l'extérieur et sur le pont pour rendre étanche le puits de foil", a-t-il détaillé.

L'aventure s'arrête là

Selon le skipper, il aurait dû se dérouter vers Le Cap où "la météo est très défavorable" et le tout aurait nécessité "probablement, quatre à cinq jours de travail sans compter la réparation de la cloison et un problème que j'ai découvert sur mon manchon de palonnier arrière qui génère une deuxième voie d'eau..." Le choc s'était produit vers 09h française alors que Simon naviguait en quatrième position du Vendée Globe. Il revenait en course après avoir été dérouté pour aider aux recherches dans le naufrage de Kevin Escoffier lundi soir.

"J'y ai mis beaucoup de passion et d'énergie, j'avais envie d'y arriver. L'aventure s'arrête là. Je suis désolé pour tout le monde", a dit Simon, assurant qu'il avait envie d'être présent lors de la prochaine édition dans quatre ans. Il s'agit du quatrième abandon (sur les 33 partants) après ceux de Nicolas Troussel (Corum L'Epargne) en raison d'un démâtage le 16 novembre au large du Cap-Vert, d'Alex Thomson (Hugo Boss) le 28 novembre après une avarie sur le gouvernail, et Kevin Escoffier (PRB), dont le bateau s'est brisé en deux le 30 novembre.

