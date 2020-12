A chaque jour son événement sur le Vendée Globe. Après le naufrage de Kévin Escoffier et son sauvetage par Jean Le Cam, Sébastien Simon (Arkea Paprec) a, lui aussi, connu un incident dont il se serait bien passé mercredi matin au large du cap de Bonne-Espérance. Alors qu'il était en 4e position de la course, son bateau a heurté un objet flottant non identifié (OFNI) qui a bien abîmé son foil tribord, accessoire qui améliore la portance du vaisseau et donc sa vitesse.