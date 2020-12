Le navigateur de 36 ans se retrouve en effet ralenti au centre de la dépression qui s'est formée autour du fameux point Nemo, l'endroit du globe le plus éloigné des terres. Derrière le duo de tête, Thomas Ruyant (LinkedOut), navigue à 278,2 milles du leader. A l'approche du Cap Horn, la pointe sud du continent américain, la flotte compacte navigue désormais dans des vents froids et soutenus, des conditions plus habituelles des mers australes.