Le départ de Brest Atlantiques, prévu dimanche, reporté pour cause de météo

"Malheureusement, on est obligé de reporter ce départ", a annoncé lors d'un point presse à Brest Jacques Caraës, le directeur de la course Brest Atlantique, évoquant une "fenêtre potentielle" pour un départ mardi. Ce dernier était prévu initialement dimanche.

"Si on ne prend pas ce petit créneau on sera encore bloqué puisqu'une autre dépression arrive jeudi", a-t-il indiqué. Dans ce cas là, la course ne pourrait pas partir de toute la semaine. "On ne peut pas faire partir ces bateaux-là dans des conditions trop difficiles, on n'est pas là non plus pour faire les jeux du cirque", a-t-il ajouté. Un fort coup de vent est attendu à partir de vendredi soir et jusqu'à dimanche après-midi, générant une mer très formée dans le Golfe de Gascogne avec des creux de 8 mètres, selon les organisateurs de la course.

Report en accord avec les marins et les armateurs

Ce report a été décidé en accord avec les marins et les armateurs. Cette compétition se joue en double sous la forme d'une longue boucle. Les quatre géants des mers doivent partir de Brest pour se diriger vers Le Cap puis remonter en direction de Rio et ensuite revenir à la pointe de la Bretagne.

Le départ de la course devait être donné une semaine après celui de la Transat Jacques-Vabre, partie dimanche dernier, course également en double du Havre à Salvador de Bahia (Brésil), mais qui n'accepte plus les Ultim.

Cette classe, dont les dimensions maximales du bateau sont 32 m de long pour 23 m de large, a été créée en janvier 2018. Elle est le fruit d'un collectif monté en décembre 2013 et qui compte 5 membres adhérents, tous aux manettes de la classe: Actual (skipper: Yves Le Blévec), Banque Populaire (Armel Le Cléac'h), Gitana (écurie Edmond de Rothschild), Macif (François Gabart) et Sodebo (Thomas Coville).