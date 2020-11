"Après une journée de consultation, organisée par division, à laquelle tous les acteurs du volley professionnel (clubs, entraineurs, joueurs et joueuses) ont contribué, la décision de poursuivre les championnats a été prise à l'unanimité", indique un communiqué de la LNV. "Néanmoins, après un dernier week-end déjà amputé de quatre matches en Ligue A masculine et trois en Ligue A féminine, et un potentiel de neuf rencontres perturbées le week-end prochain, les journées N.7 de LAM et N.8 de LAF sont reportées à une date ultérieure", ajoute la LNV.