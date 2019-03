Chaumont recevra Pérouse en quarts de finale de la Ligue des champions

Chaumont connaît son adversaire pour son premier quart de finale de la Ligue des champions. Il s'agira du club italien de Pérouse. Le CVB52 recevra le match aller avant de se déplacer en Italie pour le match retour. Le club entraîné par l'Italien Silvano Prandi fera face à un grand défi, puisque Pérouse est champion d'Italie en titre et finaliste de la Ligue des champions en 2017.

Les Italiens n'ont pas perdu un seul match de la phase de groupes, avec dans leur rang le meilleur joueur du monde, le Cubain Wilfredo Leon, naturalisé polonais. Encore pensionnaire de la deuxième division il y a six ans, Chaumont est un nouveau venu de l'élite française et européenne. Seuls deux clubs français ont été champions d'Europe, le Paris Volley en 2001 et Tours en 2005.

Le tirage

Quarts de finale (matches aller 12-14 mars, matches retour 19-21 mars ) :

Chaumont (FRA) - Pérouse (ITA)

Gdansk (POL) - Zenit Kazan (RUS)

Belchatow (POL) - Zenit Saint-Pétersbourg (RUS)

Dinamo Moscou (RUS) - Civitanova (ITA)

Demi-finale (matches aller 2-4 avril, matches retour 19-21 avril) :

Chaumont (FRA) ou Pérouse (ITA) - Gdansk (POL) - Zenit Kazan (RUS)

Belchatow (POL) ou Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Dinamo Moscou (RUS) ou Civitanova (ITA)

La première équipe reçoit le match aller. La grande finale aura lieu le 18 mai à Berlin.