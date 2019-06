Les volleyeurs français se sont inclinés face au Brésil 3 à 1 (23-25, 25-18, 25-23, 25-23) vendredi à Brasilia, lors du dernier week-end de la Ligue des nations.

Avec neuf victoires et quatre défaites, la France occupe la quatrième place et reste en position pour se qualifier pour le Final Six de Chicago (10-14 juillet) avant ses deux derniers matchs de poule contre l'Italie samedi et le Canada dimanche à Brasilia. C'est le Brésil qui est en tête.

Cette épreuve, l'ancienne Ligue mondiale que les Français ont gagnée deux fois (2015, 2017), n'est pas l'objectif prioritaire de l'été par rapport au tournoi de qualification olympique de la mi-août en Pologne et l'Euro dans l'Hexagone fin septembre. Le sélectionneur Laurent Tillie continue à faire tourner son effectif. La star Earvin Ngapeth n'a ainsi pas fait le voyage au Brésil. Contre les Auriverde, c'est Julien Lyneel qui a été le meilleur marqueur français avec 14 points.