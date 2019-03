Fernando Alonso (Toyota) a signé la pole position pour les 1000 miles de Sebring. L'Espagnol a bouclé son tour le plus rapide au volant de la TS050 Hybrid N.8 avec un chrono d'1'40''124, nouveau record du circuit. Le double champion du monde de F1 partage le baquet de la Toyota N.8 avec le Japonais Kazuki Nakajima. Ils ont été crédité d'un temps moyen sur deux tours d'1'40''318.

L'autre Toyota, la N.7 pilotée par le Britannique Mike Conway et l'Argentin José Maria Lopez, s'élancera en deuxième position sur la grille de départ (1'40''803). Le 3e meilleur chrono (1'42''863) a été signé par l'écurie Rebellion Racing. Avant l'épreuve américaine, dont le départ sera donné vendredi à 16h locales (20h GMT), Alonso et Najakima partagent la première place du Championnat du monde avec le Suisse Sébastien Buemi.

Triple couronne

Alonso a remporté avec Toyota les 6 Heures de Spa et surtout les 24 Heures du Mans, dès sa première participation l'an passé. Fin janvier, il avait ajouté à son palmarès les 24 Heures de Dayton, manche la plus prestigieuse du Championnat américain d'endurance remportée avec l'écurie Wayne Taylor Racing. Après Sebring et les 6 Heures de Spa le 4 mai, Alonso se consacrera au Championnat IndyCar pour partir à la conquête des 500 miles d'Indianapolis le 26 mai.

Il s'agit de la dernière épreuve qu'il lui faut conquérir pour devenir le deuxième pilote, après le Britannique Graham Hill, à décrocher la prestigieuse "Triple couronne" (GP de F1 de Monaco, 24 Heures du Mans, Indianapolis).