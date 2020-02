Aston Martin suspend son programme Hypercar

Cette fois, c'est officiel : Aston Martin ne sera pas de la partie dans la future catégorie Hypercar aux 24 Heures du Mans et en WEC. La Valkyrie ne sera donc pas à Silverstone en août 2020. Et ni en France en août 2021. Cette décision est évidemment liée au retour de la firme en F1 la saison prochaine. En 2021, l’écurie Racing Point deviendra en effet Aston Martin.

"Reconsidérer nos options"

"Aston Martin reste ouverte à travailler avec les deux organisations pour trouver une voie appropriée pour toute future participation", annonce le communiqué, qui précise le plan qui va suivre avant l'entrée en F1 l'année prochaine. "Avec un changement aussi important dans la course de voitures de sport, la décision de suspendre notre entrée dans la classe Hypercar nous donne le temps et l'espace nécessaire pour évaluer calmement l'état du haut niveau du sport et notre place au sein de celui-ci", explique David King, président d'Aston Martin Racing.

Aston Martin Valkyrie - Silverstone 2019Getty Images

"Affronter nos rivaux les plus proches sur la route en course GT est parfaitement logique, ajoute-t-il. Vantage gagne dans certaines des catégories de voitures de sport les plus férocement contestées du sport automobile mondial, et cela peut durer longtemps." "La situation a changé et il est logique pour nous de faire une pause et de reconsidérer nos options", confie quant à lui Andy Palmer, président et chef de la direction d'Aston Martin, qui se dit "fier" de Vantage, leader du Championnat du Monde d'Endurance FIA.

" Regrettable "

Peu après cette annonce, la FIA, l’ACO et son championnat, le Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC), ont décidé de réagir. "La décision annoncée par Aston Martin est très regrettable mais peut-être pas inattendue, suite aux rumeurs persistantes durant ces six derniers mois concernant la fragilité de la visibilité de la marque dans un marché automobile en évolution rapide, en parallèle à sa décision de s’engager en Formule 1 en tant qu’équipe d’usine en 2021", explique le communiqué.

"Il reste toutefois l’espoir de l’ACO, de la FIA et du WEC que Multimatic et Red Bull Advanced Technologies trouvent une solution pour concrétiser ce programme, afin de voir l’Aston Martin Valkyrie en piste", ajoute-t-il. Richard Mille, Président de la Commission Endurance de la FIA, reste optimiste concernant l'avenir de la catégorie Hypercar. "Cette catégorie, avec son style agressif, est une proposition très séduisante tout en maintenant un excellent rapport entre le coût et la compétitivité", assure ce dernier, précisant que "plusieurs grands constructeurs de renom sont en train d’évaluer leur engagement".