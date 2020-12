Les réglementations différentes faisaient toutefois qu'une même voiture ne pouvait participer ces dernières années au WEC et au championnat IMSA. Mais "pour la première fois depuis plus de 20 ans, il sera possible de se battre pour la victoire absolue avec des voitures identiques dans les courses d'endurance disputées dans le monde entier", a souligné Porsche. Parallèlement au développement d'une nouvelle catégorie "Hypercar" pour le WEC et le Mans à compter de 2023, le WEC, l'IMSA et l'ACO ont décidé de créer une sous-catégorie LMDh qui fera courir des voitures hybrides d'une puissance de l'ordre de 680 chevaux et d'un poids d'une tonne.