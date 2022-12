L'Estonien Ott Tänak, champion du monde des rallyes en 2019, pilotera pour M-Sport Ford en 2023 après deux saisons chez Hyundai, a annoncé l'équipe britannique mercredi.

Retour aux sources : Tänak, 35 ans désormais, avait commencé sa carrière en WRC en 2011 avec M-Sport et avait terminé cette première collaboration en 2017 à une 3e place mondiale avant de signer pour Toyota. Après une première saison avec la marque japonaise achevée à la 3e place, l'Estonien taciturne a atteint le Graal en 2019. Grâce à six victoires, il est le seul pilote à avoir battu sur une année le Français Sébastien Ogier dans sa période de domination quasi-totale avec huit titres entre 2013 et 2021.

Mais Tänak avait ensuite quitté Toyota pour Hyundai, sans faire mieux qu'un troisième rang en 2020 et un 5e en 2021. "M-Sport est l'endroit qui m'a fait grandir en tant que pilote et l'endroit qui m'a enseigné toutes les dures leçons et l'expérience pour devenir un acteur de haut niveau en championnat du monde", a expliqué Tänak dans un communiqué de M-Sport.

"Depuis que je suis devenu champion du monde, je n'ai pas été en mesure de défendre ce titre, et je ne pourrai pas être en paix avec moi-même tant que je ne l'aurai pas fait !", a-t-il poursuivi. Tänak a déjà pu tester la Ford Puma, dans la forêt de Greystoke dans le nord de l'Angleterre, et visiter les infrastructures voisines de M-Sport à Dovenby, a expliqué le patron de l'équipe Malcolm Wilson, assurant être "confiant dans notre capacité à nous battre pour le championnat du monde en 2023".

Ils auront fort à faire face à Toyota et son prodige finlandais Kalle Rovanperä, 22 ans et plus jeune champion du monde de l'histoire du WRC en 2022. M-Sport n'a pas encore indiqué combien de Ford Puma l'équipe allait inscrire en 2023, et si le nonuple champion français Sébastien Loeb serait à nouveau engagé dans un programme partiel - comme le sera Ogier chez Toyota.

