Ott Tänak, patron chez lui. Le pilote Hyundai a remporté devant le Français Sébastien Ogier (Toyota), 3e, le Rallye d'Estonie ce dimanche. L'Irlandais Craig Breen (Hyundai) monte sur la 2e marche du podium. Ogier, titré à six reprises, conserve donc la tête du classement des pilotes et Tänak, le champion en titre, remonte de la 5e à la 3e position.

Profiter de l'avantage d'évoluer à domicile pour se relancer au championnat était l'objectif de l'Estonien, pour la première du WRC sur ses terres. Le régional de l'étape a pris les commandes lors de la troisième spéciale de l'épreuve, la deuxième samedi matin, et vite creusé l'écart, avant de gérer son avance. L'Irlandais Craig Breen (Hyundai), 2e, les accompagne sur le podium de l'épreuve et prouve qu'il a conservé ses aptitudes, même s'il n'est plus depuis la saison dernière plus titulaire en WRC, faute de place.