WRC

Rovanpera titré : le Finlandais devient le plus jeune champion du monde de l'histoire

RALLYE DE NOUVELLE - ZELANDE - Kalle Rovanpera (Toyota) a brillament remporté le Rallye de Nouvelle-Zélande, dimanche, devenant à 22 ans et 1 jour le plus jeune champion du monde de l'histoire. Il a devancé Sébastien Ogier (Toyota) et Ott Tänak (Hyundai).

00:01:30, il y a 41 minutes