Le programme est connu. La saison 2023 du championnat du monde des rallyes (WRC) comptera treize épreuves, dont le nouveau rallye d'Europe centrale, et reviendra aux Amériques (Mexique et Chili) pour la première fois depuis la pandémie, selon le calendrier publié vendredi. Principale nouveauté de ce calendrier publié par la FIA, le nouveau rallye d'Europe centrale sera organisé sur les routes de trois pays, l'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque en octobre.

Ad

Avec également le retour du Mexique et du Chili, qui n'étaient plus organisés respectivement depuis 2020 et 2019, trois rallyes disparaissent en 2023 : ceux de Belgique, d'Espagne et de Nouvelle-Zélande. Le Finlandais Kalle Rovanpera, champion du monde pour la première fois en 2022, remettra son titre en jeu dès le rallye Monte-Carlo, dans le sud-est de la France, en janvier. La saison se terminera encore au Japon, en novembre.

Saison 2023 Ogier continue avec Toyota en 2023, Lappi et Breen attendus chez Hyundai 18/11/2022 À 13:18

Le calendrier de la saison 2023 en WRC

19-22 janvier : Monte-Carlo (mixte)

9-12 février : Suède (neige)

16-19 mars : Mexique (terre)

20-23 avril : Croatie (asphalte)

11-14 mai : Portugal (terre)

1-4 juin : Italie-Sardaigne (terre)

22-25 juin : Kenya (terre)

20-23 juillet : Estonie (terre)

3-6 août : Finlande (terre)

7-10 septembre : Grèce (terre)

29 septembre-1er octobre : Chili (terre)

26-29 octobre : Europe centrale (asphalte)

16-19 novembre : Japon (asphalte)

Rallye du Japon Neuville l'emporte, Tänak assure le doublé pour Hyundai 13/11/2022 À 07:23