WRC - Le rallye de Nouvelle-Zélande, qui devait faire cette année son retour au calendrier du championnat du monde WRC après huit ans d'absence, a été à son tour annulé, a annoncé le promoteur du WRC jeudi.

Le rallye de Nouvelle-Zélande n'aura pas lieu cette année. "Les organisateurs du Rally New Zealand ont confirmé aujourd'hui (4 juin) que le rallye comptant pour le championnat du monde FIA qui devait se tenir autour d'Auckland en septembre a été annulé en raison des défis posés par la pandémie du virus Covid-19", indique un communiqué sur le site du WRC. Le calendrier 2020 du championnat se réduit comme peau de chagrin après l'annonce la veille de l'annulation du rallye de Finlande, qui devait lui se tenir en août.

Les trois premières épreuves de la saison du championnat ont eu lieu entre janvier et mi-mars et le Français Sébastien Ogier (Toyota) mène le classement des pilotes. Les trois manches prévues entre avril et juin ont elles été reportées sine die (Argentine, pas avant le 4e trimestre 2020, et Italie) ou annulée (Portugal). La prochaine épreuve inscrite au calendrier est le rallye de Turquie, du 24 au 27 septembre.

