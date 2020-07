Santiago Urrutia gagne son volant chez Cyan Lynk & Co en WTCR

-

Santiago Urrutia se voit offrir la chance de sa vie en sortant vainqueur d'une sélection qui opposait quatre pilotes, et devient le nouveau pilote Cyan Performance Lynk & Co pour la saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Le jeune Uruguayen de 23 ans rejoindra un groupe toujours croissant de jeunes talents en quittant le TCR Europe après avoir été promu pilote officiel pour le championnat WTCR, qui s'élancera du Salzburgring en Autriche les 12 et 13 septembre.



Il complète l'équipe Cyan Performance Lynk & Co aux côtés de Thed Björk et remplace Andy Priaulx, la légende du supertourisme, qui a abandonné la course à plein temps pour se consacrer à la carrière de son fils Sebastian aux États-Unis. Yann Ehrlacher et Yvan Muller ont uni leurs forces au sein de l'entité Cyan Racing Lynk & Co pour cette saison WTCR.



"Je suis très heureux de rejoindre Cyan Racing, c'est très émouvant pour moi et pour mon pays tout entier", a déclaré Urrutia. "Je suis évidemment jeune et je veux participer au WTCR avec Cyan Racing pendant de très nombreuses années. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu cette opportunité et la confiance de l'équipe et je donnerai tout pour être à la hauteur des attentes".



Le meilleur de la sélection : Wahlén explique pourquoi Urrutia a été choisi

Urrutia a été l'un des quatre pilotes invités à faire des essais pour Cyan Racing sur le circuit d'Anderstorp, en Suède, au début de l'été. Fredrik Wahlén, directeur général de Cyan Racing, a expliqué pourquoi il a été choisi pour le deuxième baquet de Cyan Performance Lynk & Co.



"Nous avons décidé de choisir Santiago car il a montré un fort potentiel lors du test", a déclaré Wahlén. "Il s'est très bien entendu avec l'équipe et il a été rapide dans la voiture tout de suite".



Christian Dahl, PDG et fondateur de Cyan Racing, a ajouté : "Nous sommes très heureux d'avoir Santiago avec nous et nous sommes ravis de l'accueillir comme un acteur clé dans notre campagne pour le titre de champion du monde 2020".



Un choix gagnant pour les voitures de tourisme

Après des succès en karting et en monoplace, notamment en Europe et dans la série Indy Lights aux États-Unis, Urritea s'est tourné vers les courses de voitures de tourisme et s'est classé troisième au classement TCR Europe l'année dernière, remportant le prix de rookie de l'année. Il suit ses jeunes collègues Mikel Azcona, Luca Engstler, Gilles Magnus et Attila Tassi en passant de TCR Europe au WTCR.



"Ce ne sera pas facile, mais c'est pour cela que j'aime la course", a déclaré M. Urrutia. "J'ai fait beaucoup de préparations dans le simulateur et nous allons faire des essais sur certains des circuits du calendrier, donc je suis confiant pour la saison".



Thed Björk heureux d'accueillir "Santi"

Thed Björk, qui s'est battu pour le titre WTCR la saison dernière sur sa Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR, a pris part au processus de sélection. Il accorde une grande importance à son nouveau coéquipier. "Je suis très heureux d'avoir 'Santi' comme coéquipier", a déclaré Björk. "Il est très dévoué, et son parcours est un peu comme le mien. Il est super rapide, et j'ai vraiment hâte de travailler avec lui et de mieux le connaître".



Qui est Santiago Urrutia ?

Santiago Urrutia est né le 30 août 1996 à Miguelete, dans le sud-ouest de l'Uruguay. Après avoir excellé en karting, Urrutia a déménagé en Italie et a couru en Formule Abarth pendant deux saisons avant de passer à la Formule 3 Euro Open, où il a été doublement vainqueur. Après une saison en GP3, Urrutia s'est installé aux États-Unis et a remporté le championnat Pro Mazda avant de s'engager pour trois ans en Indy Lights où il a terminé deux fois deuxième. Il a retraversé l'Atlantique pour s'orienter vers le supertourisme et disputer le TCR Europe 2019 sur une Audi RS 3 LMS de l'équipe WRT, se classant troisième du championnat et meilleur Rookie.



Où suivre Santiago Urrutia en 2020

WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 septembre)

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 septembre)

Course WTCR de Slovaquie (Ring de Slovaquie, 10-11 octobre)

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 octobre)

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 octobre-1er novembre)

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre)

WTCR ichelisz compte les jours avant de revivre un feeling spécial” en WTCR 25/07/2020 À 10:00

The post Santiago Urrutia gagne son volant chez Cyan Lynk & Co en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Ma et le Geely Group Motorsport apportent un peu de WTCR en TCR China 24/07/2020 À 10:00