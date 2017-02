Perche - Clermont-Ferrand : Lavillenie rassuré mais encore trop juste, victoire de Barber

Le Français, dont la préparation a été perturbée par son pépin physique, fait beaucoup mieux que les 5,50 m franchis la semaine dernière à Rouen mais reste encore très loin de ses standards habituels, à un peu plus d'un mois des Championnats d'Europe en salle (3-5 mars à Belgrade).

Après avoir passé au premier essai 5,46 m et 5,61 m, Lavillenie a eu besoin de trois tentatives pour effacer 5,71 m avant d'échouer à 5,78 m. "Il y a encore énormément de travail à faire, mais vu le contexte, je suis quand même extrêmement content d'avoir sauté ici, a déclaré Lavillenie. Encore quelques séances et deux-trois compétitions et ça va revenir."

Un petit concours malgré le "gratin mondial"

Malgré la présence du gratin mondial à cette 2e édition du "All Star Perche" à Clermont-Ferrand, le concours n'est pas allé très haut, le champion du monde en tire, le Canadien Shawn Barber, l'ayant emporté avec 5,83 m. Parmi les autres cadors réunis en Auvergne, le champion olympique Thiago Braz et le Polonais Piotr Lisek, sans doute fatigué par son exploit de la veille à Potsdam (6 m, meilleure performance mondiale de l'année), ont fini à 5,71 m.

Chez les femmes, l'Américaine Sandi Morris, vice-championne olympique, a dominé son bourreau des JO de Rio, la Grecque Ekaterina Stefanidi. Morris, qui s'était imposée avec un petit 4,57 m à Rouen, a cette fois fait une bien meilleure impression en franchissant 4,71 m.