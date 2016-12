Batum, Parker et Noah brillent, les Warriors emportent Toronto : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : Des Warriors victorieux mais à deux visages

Séduisants puis timorés, les Warriors ont soufflé le chaud et le froid lors de leur victoire face à Toronto (121-11). Les champions 2015 ont débuté la rencontre pied au plancher et ont bouclé la premier quart temps avec 25 points d'avance (42-17). Ils sont retombés brutalement de leur nuage lors du deuxième en laissant la franchise canadienne revenir à cinq points (58-53) sous l'impulsion de Kyle Lowry (27 pts) et de DeMar DeRozan (29 pts), devenu le meilleur marqueur de l'histoire des Raptors.

Mais Stephen Curry (28 pts) et Kevin Durant, impressionnant avec 22 points, 17 rebonds, sept passes décisives et six contres, ont remis de l'ordre dans les affaires de leur équipe et lui ont permis de rallier les vestiaires avec 17 points d'avance (72-55). Le scénario s'est reproduit après la pause, avec une 3e période où les Warriors ont conservé leur avance, avant de se faire peur en fin de match en laissant les Raptors revenir à cinq longueurs (114-109). Des sautes de concentration sans conséquence sur le résultat final.

Le joueur : Jimmy Butler et son buzzer-beater

Les Bulls ont battu les Nets (99-101) et ils le doivent en grande partie à Jimmy Butler. L'arrière américain devrait se souvenir longtemps de cette soirée. Auteur de 40 points au total (11 rebonds, 4 passes décisives), il a en plus marqué le panier de la victoire sur l'ultime action alors que les deux équipes étaient à égalité (99-99).C'est la première fois de sa carrière qu'il réussit un panier victorieux au buzzer.

La stat : 25

Le Clippers ont perdu face aux Pelicans (98-102) même si DeAndre Jordan s'est démultiplié. Le pivot de Los Angeles a pris 25 rebonds lors de la rencontre, record de la saison égalé. Hassan Whiteside avec Miami en novembre avait réussi à en prendre autant mais il avait lui aussi perdu (face à Atlanta).

Les Français : Batum, Parker et Noah brillent

Les Français ont été particulièrement performants. Tony Parker a égalé son record de points de la saison (20) lors de la victoire des Spurs face à Phoenix (119-98). Avec Charlotte, c'est Nicolas Batum qui a fait le show en frôlant le triple double (20 points, 9 rebonds et 8 passes décisives). Sa franchise s'est imposée face au Magic (120-101), toujours privé d'Evan Fournier blessé au tendon d'Achille. Joakim Noah a, lui, semblé enfin retrouver toutes ses sensations face à Atlanta et rendu la meilleure copie de sa saison (16 rebonds, 14 points, 3 passes décisives). Malheureusement, cela n'a pas suffi à porter les Knicks, défaits en prolongation (102-98).

L'action : Curry - Thompson régalent

Les résultats de la nuit :

Indiana Pacers - Washington Wizards : 105-111

Charlotte Hornets - Orlando Magic : 120-101

New York Knicks - Atlanta Hawks : 98-102

Milwaukee Bucks - Detroit Pistons : 119-94

Brooklin Nets - Chicago Bulls : 99-101

Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans : 98-102

Phoenix Suns - San Antonio Spurs : 98-119

Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets : 103-105

Sacramento Kings - Portland Blazers : 89-102

Toronto Raprots - Golden State Warriors : 111-121