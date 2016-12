Cleveland - Golden State : Pour la NBA, il y avait bien faute sur Durant

La fin de match entre Golden State et Cleveland a fait polémique dimanche soir en NBA. Deux séquences ont fait jaser et provoqué la colère des Warriors, battus d'un souffle (109-108) dans l'Ohio lors de ce remake brûlant des Finales de juin dernier. Ça ne consolera pas la franchise californienne, mais lundi, la Ligue a effectivement estimé que deux coups de sifflets contre Cleveland avaient bien été omis dans les deux dernières minutes du match.

A 1'43" du terme de la partie, LeBron James a secoué le cercle de toutes ses forces après son dunk qui avait replacé Cleveland aux commandes (105-103). Alors que, au cours de cette même soirée, son coéquipier Richard Jefferson avait pris une faute technique pour avoir adressé un simple clin d'œil à Kevin Durant, le King, lui, n'a pas été sanctionné. Lundi, la NBA a admis que LeBron aurait dû écoper d'une faute technique lui aussi pour s'être délibérément accroché au cercle.

Lue : "Personne n'avait envie de voir un match de cette intensité s'achever sur deux lancers"

Mais l'action la plus polémique est bien évidemment la dernière de la rencontre. Menés d'un point, les Warriors ont eu une dernière balle de match à quatre secondes du buzzer. Kevin Durant a hérité du ballon sur la remise en jeu mais l'ancien joueur du Thunder n'a jamais pu se mettre en position, trébuchant après un contact avec Richard Jefferson. "Je suis tombé, et je ne suis pas tombé tout seul, a pesté KD après la rencontre. J'aurais mis ce shoot s'il ne m'avait pas accroché."

"On pense tous qu'il y a faute sur nous sur chaque action de chaque match, c'est pour ça que je sais que les arbitres font un travail très difficile", a répliqué Jefferson, proclamant son innocence sur la séquence en question. "Il a perdu l'équilibre, il a essayé de le retrouver et dès que j'ai vu qu'il commençait à trébucher, je me suis écarté pour ne pas donner l'impression que je le pressais. Mais nos pieds ne se sont pas accrochés", a-t-il assuré. Le coach des Cavs, lui, a adopté une autre défense. "Il y a beaucoup de fautes pendant un match qui ne sont pas sifflées", a estimé Tyronn Lue, admettant à demi-mots que sur l'action en question, il y avait donc bel et bien faute.

C'est aussi ce qu'a jugé la NBA dans son rapport ce lundi. Elle a jugé que Richard Jefferson aurait bien dû être sanctionné pour un "contact au pied" avec Kevin Durant, qui a affecté "la vitesse, la rapidité et l'équilibre du joueur". Tant pis pour les Warriors, partis battus et frustrés de Cleveland. Le mot de la fin sera pour Tyronn Lue. Le coach des Cavs a jugé lundi que "personne n'avait envie de voir un match de cette intensité s'achever sur deux lancers". C'est probablement vrai, mais cela poste une question : les arbitres doivent-ils arrêter de siffler et d'appliquer le règlement au prétexte qu'une action est la dernière ? On croit connaître le point de vue des Warriors…