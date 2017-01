Cleveland trébuche encore, Isaiah Thomas toujours clutch : ce qu’il faut retenir de la nuit

Le match : les Cavaliers s’enfoncent à Dallas (104-97)

Les défaites continuent de s’accumuler pour les Cavaliers, et celle-ci est particulièrement inquiétante. Face à des Mavericks bons derniers de la NBA, LeBron James et Kyrie Irving ont offert des stats très inhabituelles. En cumulé pour eux : 2/14 à trois points, 11 ballons perdus et seulement un point dans le dernier quart-temps. Un rendement indigne d’un tel duo.

En comparaison, les Mavericks n’ont perdu que neuf fois le cuir, et la star de la soirée a été un joueur qui évoluait en D-League il y a encore une semaine. Yogi Ferrell a marqué 19 points et limité Irving à 7/21 au tir. C’est lui qui a tué le match avec un tir primé puis un layup pour donner l’avantage 102-85 à Dallas avec 3 minutes et 52 secondes au chrono.

Harrison Barnes a ajouté 24 points, Wes Matthews 21 et Dirk Nowitzki a rentré 8 points et capté 6 rebonds. Les Cavaliers sont désormais à trois victoires et trois défaites sans Kevin Love, absent à cause de douleurs dans le dos.

Le joueur : Isaiah Thomas (41 pts) toujours roi du money time

Le plus petit joueur de la NBA continue d’être le roi des grands moments. Lundi soir, Isaiah Thomas a encore marqué 24 points dans le dernier quart-temps ! C’est lui qui a rentré les lancers décisifs en toute fin de partie pour assurer la victoire des Celtics contre les Pistons (113-109). Au total, le meneur termine la partie avec 41 unités et 8 passes décisives.

Mention spéciale à Mike Conley, auteur de son record en carrière (38 pts) dans la victoire des Grizzlies sur les Suns (115-96).

La stat : 8

Ils n’ont peut-être battu que les Nets, mais les joueurs du Heat poursuivent sur leur lancée avec un huitième succès de suite, la plus longue série en cours en NBA. Cette fois, Goran Dragic a marqué 20 points, Dion Waiters en a ajouté 19, pour une victoire 104-96 sur Brooklyn. Miami est toujours 12e à l’Est, avec quatre matchs et demi de retard sur le dernier qualifié pour les playoffs.

Les Français : retour perdant pour Evan Fournier

Utilisé en sortie de banc pour ses premières minutes depuis le 13 janvier, Evan Fournier a été maladroit (4/11, 1/4 à 3 pts) et Orlando a perdu contre Minnesota (111-105). Moins de temps de jeu et de stats pour Timothé Luwawu-Cabarrot, mais une victoire des Sixers sur les Kings (122-119) malgré l’absence de Joel Embiid.

Evan Fournier (Magic) : 9 pts, 1 rbd, 2 pds en 23 mns

Timothé Luwawu-Cabarrot (76ers) : 0 pts, 1 rbd, 2 pds en 6 mns

L’image : Ish Smith a fait danser Marcus Smart

Le WTF : même les supporters du Heat sont en feu

Tous les scores

76ers – Kings : 122-119

Heat – Nets : 104-96

Timberwolves – Magic : 111-105

Celtics – Pistons : 113-109

Mavericks – Cavaliers : 104-97

Suns – Grizzlies : 96-115