James Harden bat Russell Westbrook, Tony Parker en rythme : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : Houston bat le Thunder (118-116) dans une rencontre de Titans

Les deux principaux candidats pour le titre de MVP étaient ensemble sur le parquet jeudi soir, et ils n’ont pas déçu. Avec 49 points, 8 rebonds et 5 passes décisives, Russell Westbrook a encore tout donné pour faire gagner son équipe, mais il a échoué dans le money time. En face, James Harden (26 pts, 8 rbds, 12 pds) a un peu plus distribué, et ses coéquipiers lui ont bien rendu.

Les Rockets menaient de 14 points au début du dernier quart avant de voir les visiteurs remonter grâce à un 20-7. Houston s’est ensuite retrouvé avec 4 longueurs d’avance et 2 minutes 30 secondes à jouer. Mais Westbrook et Victor Oladipo (17 pts, 7 rbds) ont trouvé la ficelle de loin pour passer devant (114-116). Harden a égalisé aux lancers, avant que les deux équipes ne manquent sept tirs de suite, dont trois pour Westbrook. C’est finalement Nene (18 pts), victime d’une faute litigieuse, qui a rentré les deux points de la victoire sur la ligne à 7 dixièmes de la sonnerie.

Six joueurs de Houston ont terminé à plus de 10 points, contre trois seulement pour les visiteurs. Les Rockets enchainent une sixième victoire de suite !

Le joueur : Kyle Lowry (33 pts) met le Jazz en sourdine

Menés de huit points à un peu plus de 7 minutes de la fin, les Raptors ont fini par s’imposer face à Utah, et ils peuvent remercier Kyle Lowry. Auteur de 16 de ses 33 unités dans la dernière période, le meneur a ramené son équipe. C’est aussi lui qui a donné six longueurs d’avance à Toronto sur un tir de loin à 2 minutes et 43 secondes du buzzer. Décisif.

La stat : 4

Les Pacers ont-ils enfin trouvé le rythme ? Pour la première fois de la saison, l’équipe de Paul George est en tout cas sur une série de quatre victoires. Ce jeudi, ils ont battu les Nets (121-109), avec 26 points de Paul George, 25 points pour Myles Turner (15 rbds, 5 contres) et une belle fiche pour Jeff Teague (21 pts, 7 rds, 15 pds).

Il va falloir confirmer face à des équipes plus impressionnantes, mais c’est déjà encourageant.

Les Français : encore du très bon Parker (21 pts, 9 pds)

Des passes décisives pour ses intérieurs en début de match, une adresse insolente (10/11), et la main sur le tempo de son équipe. Tony Parker a encore été excellent contre les Nuggets, et les Spurs se sont facilement imposés. Belles stats aussi pour Rudy Gobert, mais pas de victoire.

Tony Parker (Spurs) : 21 pts, 9 pds en 24 mns

Rudy Gobert (Jazz) : 15 pts, 16 rbds, 3 contres en 36 mns

Nicolas Batum (Hornets) : 9 pts, 4 rbds, 5 pds en 25 mns

Kevin Seraphin (Pacers) : 8 pts, 3 rbds en 15 mns

Joffrey Lauvergne (Thunder) : n’a pas joué

Alexis Ajinca (Pelicans) : n’a pas joué

L’image : trop tard ! Marco Belinelli manque la victoire de peu

Malin, Marco Belinelli a tenté de se donner le tir de la gagne en remettant le ballon en jeu sur le dos d’un adversaire. Malheureusement, la sirène a retenti avant.

WTF : les mascottes NBA sont toujours aussi fortes

Tous les scores

Pacers – Nets : 121-109

Raptors – Jazz : 101-93

Pistons – Hornets : 115-114

Pelicans – Hawks : 94-99

Rockets – Thunder : 118-116

Mavericks – Suns : 95-102

Nuggets – Spurs : 99-127

Blazers – Lakers : 118-109