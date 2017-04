Knicks : Joakim Noah opéré de l'épaule droite

Noah, 32 ans, souffrait d'une rupture de la coiffe des rotateurs et a été opéré par le docteur David Altchek à Manhattan, ont précisé les Knicks. La durée de son absence n'a pas été indiquée, mais Noah manquera de toutes façons le début de la saison 2017-18 dans le cadre de sa suspension pour dopage. Il a en effet écopé d'une suspension de vingt matches pour infraction à la réglementation NBA sur les substances prohibées, en raison de l'absorption d'un complétement alimentaire. Il manquera les douze premiers matches de la saison 2017-18.

Alors qu'il pensait relancer sa carrière à New York, la ville où il a grandi, Noah, qui avait subi fin février une arthroscopie du genou gauche, n'a disputé que 46 matches avec les Knicks avec des moyennes de 5 points et 8,8 rebonds en 22,1 minutes de jeu par match. Depuis son titre de meilleur défenseur de NBA en 2013-14, il a enchainé les saisons décevantes perturbées par des blessures à un genou (2014-15) et à une épaule (2015-16).