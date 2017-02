Kyle Korver se réveille, Rudy Gobert verrouille Anthony Davis : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : les Cavaliers en mode diesel face aux Pacers (132-117)

Les joueurs de Cleveland n’étaient pas vraiment bien réveillés au moment de rentrer sur le parquet. Face à des Pacers en forme et sur une série de 7 victoires, ils ont donc rapidement accumulé du retard. Sous l’impulsion de Jeff Teague (22 pts) et C.J. Miles (23 pts), Indiana a cumulé 15 points d’avance au bout de 10 minutes de jeu (18-33).

Mais Cleveland a beaucoup d’armes, dont Kyle Korver, récemment arrivé dans un échange, et qui a été décisif dans ce match. Auteur de 29 points au total, il a été essentiel pour maintenir les Cavs’ à flot.

Au tout début du troisième quart, le trident LeBron James (25 pts, 6 rbds, 9 pds), Kevin Love (14 pts, 10 rbds), Kyrie Irving (29 pts, 7 pds) a aussi abattu son boulot habituel, et Cleveland est repassé devant pour ne plus regarder en arrière.

Le sort de la rencontre a basculé en quelques minutes, puisque ce sont bien les champions en titre qui ont abordé la dernière période avec 16 longueurs d’avance (97-81). Un écart insurmontable pour Paul George (22 pts, 8 rbds, 6 pds) est les siens.

Le joueur : Joe Johnson leader d’un soir pour le Jazz (27 pts)

C’était décidément la soirée des revenants. Avec Kyle Korver, Joe Johnson est l’autre homme de la soirée. Le joueur de 35 ans a marqué 27 points pour Utah, avec six tirs primés. De quoi aider son équipe à décrocher une victoire facile contre les Pelicans (127-94).

La stat : 12

Le Heat continue d’enchaîner les victoires. Cette fois, c’était contre les Bucks (106-88), et malgré l’absence de Dion Waiters, touché à la cheville. Goran Dragic (16 pts) et Hassan Whiteside (23 pts, 16 rbds) ont assuré l’essentiel de la production. Cette série de 12 victoires est la plus longue de l’histoire dans la franchise sans Dwyane Wade dans l’effectif.

Les Français : Rudy Gobert s’offre Anthony Davis

Avec 10 points et 16 rebonds, Rudy Gobert a signé un nouveau double-double. Mais il a surtout aidé à éteindre Anthony Davis, auteur de seulement 12 points avec un 4/12 au tir.

La bonne nouvelle de la nuit, c’est le retour de Ian Mahinmi, enfin remis de sa blessure au genou.

Rudy Gobert (Jazz) : 10 pts, 16 rbds, 3 pds, 2 contres en 30 mns

Tony Parker (Spurs) : 18 pts, 1 rbd, 5 pds

Kevin Seraphin (Pacers) : 1 rbd en 13 mns

Ian Mahinmi (Wizards) : 2 pts, 5 rbds, 1 int en 12 mns

Timothé Luwawu-Cabarrot (76ers) : 1 rbd, 1 pd en 4 mns

Alexis Ajinca (Pelicans) : n’a pas joué

L’image : Willie Cauley-Stein s’est envolé !

Le WTF : Charles Oakley expulsé du Madison Square Garden

Le spectacle n’est même plus sur le terrain à New York. Mercredi soir, l’ancien joueur Charles Oakley, une légende de la franchise, était dans les tribunes… avant d’être expulsé et arrêté.

Du côté des Knicks, on explique apparemment qu’il aurait eu des mots pour le propriétaire de l’équipe. Oakley assure n’avoir rien fait et il n’a pas eu à passer la nuit en cellule. Tout va bien à New York.

Tous les scores

76ers - Spurs : 103-111

Pacers - Cavaliers : 117-132

Nets - Wizards : 110-114

Hawks - Nuggets : 117-106

Pistons - Lakers : 121-102

Bucks - Heat : 88-106

Grizzlies - Suns : 110-91

Pelicans - Jazz : 94-127

Timberwolves - Raptors : 112-109

Knicks - Clippers : 115-119

Warriors - Bulls : 123-92

Kings - Celtics : 108-92