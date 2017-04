NBA - Les Clippers s'offrent un match 7, Wizards et Celtics finissent le boulot

Jazz - Clippers : 93 - 98

Les deux équipes sont à égalité 3-3

Dos au mur, Los Angeles s'est offert le droit de disputer un "game 7" contre Utah, abandonné par son adresse longue distance (26,9%). Vainqueurs à Salt Lake City, Chris Paul and co. ont égalisé dans une série qui n'épargne pas Rudy Gobert (15 points, 9 rebonds, 3 contres), touché cette fois-ci à une cheville en fin de 3e quart-temps. De son côté, le meneur des Clippers a de nouveau été au sommet de son art avec 29 points et 8 passes en 38 minutes.

C'est donc en Californie, dimanche, que l'issue de cette série sera connue. "Nous avons repris notre destin en mains, mais ils nous ont déjà battus chez nous", a tenu à rappeler CP3. Reste maintenant à savoir si le pivot français sera, lui, de la fête ou non. Des examens après le match ont révélé que son entorse n'était que "moyenne". Tout laisse donc penser que Gobert devrait pouvoir tenir sa place.

Bulls - Celtics : 83 - 105

Boston remporte la série 4-2

Menés rapidement 2-0 par les Bulls, les Celtics ont signé quatre succès de rang pour poursuivre leur chemin en playoffs. Un quatre à la suite qui leur permet de rejoindre Washington en demi-finale de Conférence. Devant tout le match, Boston a shooté à près de 50% et a profité de la maladresse de Chicago (39,5%) symbolisée par Dwyane Wade (2 points à 1 sur 10). Si Isaiah Thomas n'a pas affolé les compteurs (12 points, 6 passes), Avery Bradley a rendu une copie très propre (23 points à 9 sur 12). Malgré un dernier sursaut dans l'ultime période, les Bulls n'y ont finalement jamais cru. Les voilà en vacances.

Hawks - Wizards : 99 - 115

Washington remporte la série 4-2

Derrière un John Wall de gala (42 points, nouveau record personnel en playoffs, 8 passes, 4 interceptions), Washington a terminé le boulot en Géorgie. Après une entame canon et deux premiers quarts-temps très sérieux (+19 à la pause pour les Wizards), les hommes de Scott Brooks ont laissé revenir Atlanta au retour des vestiaires. Sans conséquences finalement. Grâce à ce triomphe, Washington atteint ainsi le 2e tour des play-offs pour la troisième fois en quatre ans. Mais les Wizards, qui n'ont plus dépassé ce stade de la compétition depuis 1979, devront maintenant faire tomber de redoutables Celtics.