NBA - Les Sixers en pleine bourre, Westbrook mange la feuille : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match de la nuit : Grâce à un Thomas clutch, les Celtics stoppent les Hawks

Le duel des outsiders de la conférence Est entre Atlanta et Boston a tourné à l'avantage des Celtics (103-101). Les Hawks, qui restaient sur sept victoires de suite, ont donc concédé leur première défaite depuis le 26 décembre, malgré un sursaut en fin de match.

Revenus à la hauteur des Celtics à 25 secondes de la sirène grâce à un tir primé de Paul Millsap, ils ont été crucifiés par Isaih Thomas, roi du "money time" et auteur du panier de la victoire à deux secondes de la fin du match. Avec cette sixième victoire en sept matchs, la 25e de la saison, Boston a consolidé sa 3e place de la conférence Est, devant Atlanta qui a conservé sa 4e place (22 v-17 d).

Les autres rencontres : Cleveland se rassure, Westbrook en fait trop

Le champion en titre Cleveland a renoué vendredi à Sacramento (120-108) avec la victoire après deux défaites consécutives, tandis qu'Utah a confirmé ses ambitions en écrasant Détroit (110-77). Battus coup sur coup par Utah (100-92), puis Portland (102-86), les Cavaliers se sont rassurés. Tout n'a pas été parfait face aux Kings et DeMarcus Cousins leur a fait quelques misères avec ses 26 points, onze passes décisives et huit rebonds.

Mais Cleveland a globalement maîtrisé son sujet grâce aux 26 points de Kyrie Irving et aux 18 de la recrue Kyle Korver, tandis que LeBron James a été limité à 16 points, mais a distillé 15 passes décisives. Cette 29e victoire de la saison, pour dix défaites, arrive à point nommé, puisque le prochain adversaire de Cleveland est un gros morceau: Golden State devant son public lundi.

De son côté, Russell Westbrook continue d'affoler les statistiques et de consolider son statut de prétendant au titre de meilleur joueur (MVP) de la saison. Le meneur d'OKC a signé son 19e triple-double en 41 matchs, mais il n'a pas pu empêcher la défaite d'Oklahoma City (7e, 24 v-17 d) sur le parquet de Minnesota 96 à 86. A vrai dire, avec un piteux 7-23 au tir (dont un 1/10 à trois points) et 10 ballons perdus, Westbrook a un peu (beaucoup) mangé la feuille pour son équipe. Mais ses coéquipiers ne lui en tiendront certainement pas rigueur.

Enfin, Utah continue de prendre de l'altitude après sa démonstration contre Detroit (110-77), signant une 25e victoire cette saison (pour 16 défaites), synonyme de 5e place à l'Ouest. Rudy Gobert n'a pas fait de grosses stats (6 points, 11 rebonds et 3 contres) mais a tenu Andre Drummond en respect.

Resté invaincu pendant neuf matchs, Houston a perdu de sa superbe: les Rockets (3e, 31 v-11 d), se sont inclinés pour la deuxième fois en trois jours, cette fois contre Memphis qui plus est à domicile (110-105).

La stat : Cinq sur six pour les Sixers

Charlotte a fait les frais de l'embellie de Philadelphie qui a signé sa cinquième victoire en six matches, la troisième de suite (une première depuis 2013), 102 à 93 grâce notamment aux 24 points de Joël Embiid. Après les Nets (105-95) et les Knicks (98-97), les Sixers ont fait tomber cette fois un prétendant aux premiers rôles à l'Est, les Hornets, qui récupéraient pourtant Nicolas Batum (19 points et 5 rebonds).

Embiid, dont le temps de jeu est toujours limité (28 minutes) a pour le huitième match de suite dépassé le seuil des 20 points. Le pivot marche sur les traces d'Allen Iverson, dernier "rookie" des Sixers à avoir réussi une série de points aussi prolifique. Philadelphie est encore loin des places qualificatives pour les playoffs, mais ils peuvent espérer avec 12 victoires pour 25 défaites (13e). Charlotte de son côté traverse une mauvaise passe : les Hornets ont perdu six de leurs sept derniers matches et ont rétrogradé durant cette période de la 4e à la 7e place (20 v-20 d).

Tous les résultats de la nuit

Utah - Detroit 110 - 77

Atlanta - Boston 101 - 103

Sacramento - Cleveland 108 - 120

Toronto - Brooklyn 132 - 113

Portland - Orlando 109 - 115

Milwaukee - Miami 116 - 108

Houston - Memphis 105 - 110

Minnesota - Oklahoma City 96 - 86

Philadelphie - Charlotte 102 - 93

N. B. (avec AFP)